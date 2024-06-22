Путин передал кадетские корпуса в ведение министерства обороны

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, согласно которому казачьи кадетские корпуса и кадетские (морские кадетские) корпуса переходят в ведение Минобороны России. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В научном комитете Совфеда отметили, что ранее функции учредителя в отношении кадетских корпусов и казачьих кадетских корпусов осуществляло Минобороны России, при этом порядок образовательной деятельности в этих образовательных организациях устанавливался Минпросвещения РФ.

Новый закон призван устранить данный пробел правового регулирования.

Сегодня Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве по случаю 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны. В церемонии участвовали выпускники военных вузов, военные и ветераны боевых действий. Участники церемонии почтили память защитников Отечества минутой молчания. Мероприятие продолжил торжественный марш роты почетного караула.

Ранее в Ставрополе назвали победителей конкурса «Лучший казачий кадетский корпус».