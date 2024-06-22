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В Курской области сбили шесть украинских ракет

Врио губернатора Смирнов: шесть ракет ВСУ сбили над Курской областью

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Евгений Биятов/РИА Новости

Над Большесолдатским районом Курской области сбили шесть ракет Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Благодарю бойцов ПВО!» — написал он.

Смирнов призвал людей при обнаружении обломков не подходить к ним, а сообщать об этом на номер 112.

«Части ракет могут представлять опасность и после сбития», — пояснил он.

Несколькими часами ранее Смирнов сообщал о ракетной опасности в регионе.

Врио губернатора региона сообщал, что в Суджанском и Беловском районах Курской области средства ПВО сбили две украинских ракеты. При этом, по его словам, произошла DDos-атака на серверы, вследствие чего возник технический сбой и система оповещения не сработала вовремя.

До этого в поселке Теткино Глушковского района Курской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали продовольственный магазин, возник пожар. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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