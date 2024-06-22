В Курской области сбили шесть украинских ракет

Над Большесолдатским районом Курской области сбили шесть ракет Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Благодарю бойцов ПВО!» — написал он.
Смирнов призвал людей при обнаружении обломков не подходить к ним, а сообщать об этом на номер 112.
«Части ракет могут представлять опасность и после сбития», — пояснил он.
Несколькими часами ранее Смирнов сообщал о ракетной опасности в регионе.
Врио губернатора региона сообщал, что в Суджанском и Беловском районах Курской области средства ПВО сбили две украинских ракеты. При этом, по его словам, произошла DDos-атака на серверы, вследствие чего возник технический сбой и система оповещения не сработала вовремя.
До этого в поселке Теткино Глушковского района Курской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали продовольственный магазин, возник пожар. В результате атаки никто не пострадал.
Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.