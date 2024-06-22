Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы ВСУ за сутки

МО: ВС РФ за сутки уничтожили четыре станции РЭБ «Анклав» и «Буковель-AD»

Российские военные за сутки уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель-AD», а также станцию радиоэлектронной разведки «Пластун». Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что подразделениями группировки войск «Днепр» была уничтожена живая сила и техника формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны вблизи населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области.

В сообщении отмечается, что украинская армия потеряла до 90 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20 и 105 мм орудие М119 производства США.

Также за сутки был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ, добавили в Минобороны.

До этого в Минобороны заявили об уничтожении российскими Вооруженными силами складов хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа ВСУ. По данным ведомства, в операции принимали участие оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска, а также артиллерия.

Ранее посол России в Вашингтоне рассказал о реакции США на успехи РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами