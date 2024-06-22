Российские военные уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы ВСУ за сутки

Российские военные за сутки уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель-AD», а также станцию радиоэлектронной разведки «Пластун». Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что подразделениями группировки войск «Днепр» была уничтожена живая сила и техника формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны вблизи населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области.

В сообщении отмечается, что украинская армия потеряла до 90 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20 и 105 мм орудие М119 производства США.

Также за сутки был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ, добавили в Минобороны.

До этого в Минобороны заявили об уничтожении российскими Вооруженными силами складов хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа ВСУ. По данным ведомства, в операции принимали участие оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска, а также артиллерия.

Ранее посол России в Вашингтоне рассказал о реакции США на успехи РФ.