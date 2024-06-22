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ВС РФ уничтожили склады хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа

МО: ВС РФ уничтожили склады с морскими дронами и БПЛА самолетного типа ВСУ

Российские Вооруженные силы уничтожили склады хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа ВСУ. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в операции принимали участие оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска, а также артиллерия.

Кроме того, российскими военными было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах, уточнили в Минобороны.

По информации военного ведомства, силами противовоздушной обороны также было поражено 48 украинских БПЛА и реактивный снаряд РСЗО HIMARS производства США.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке этой ночью села Муром Шебекинского городского округа украинским дроном-камикадзе. В результате нее пострадал мужчина, его госпитализировали. Медики диагностировали у него ранение грудной клетки и шеи. Кроме того, в частном жилом доме выбило окна, повреждена линия электропередачи.

Ранее стало известно о групповом ударе по объектам энергетики Украины.

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Операция на Украине
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