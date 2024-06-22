Ракетную опасность объявили в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Ранее сигнал тревоги не сработал.

«Курская область: ракетная опасность!» — написал он.

Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, если на улице — необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие, добавил губернатор.

Смирнов сообщал, что в Суджанском и Беловском районах Курской области средства противовоздушной обороны сбили две украинских ракеты. При этом, по его словам, произошла DDos-атака на серверы, вследствие чего возник технический сбой и система оповещения не сработала вовремя.

До этого в поселке Теткино Глушковского района Курской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали продовольственный магазин, возник пожар. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.