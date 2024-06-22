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В Курской области не сработала вовремя система оповещения при ракетной атаке

Врио губернатора Смирнов: в Курской области сбиты две украинских ракеты

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Darko Vojinovic/AP

В Суджанском и Беловском районах Курской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две украинских ракеты. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

По его словам, произошла DDos-атака на серверы, вследствие чего возник технический сбой и система оповещения не сработала вовремя.

«Последствия атаки уже устранены», — написал Смирнов.

Он также призвал граждан не сообщать о местоположении российских установок ПВО и не снимать их работу.

До этого в поселке Теткино Глушковского района Курской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали продовольственный магазин, возник пожар. В результате атаки никто не пострадал.

Также врио губернатора сообщал, что в населенном пункте Махновка Суджанского района в результате обстрела повреждения получили здания не действующей на данный момент птицефабрики.

Ранее Украина создала новый беспилотник.

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