Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области предотвратили атаку украинских дронов

Минобороны РФ: системы ПВО уничтожили два дрона ВСУ в Белгородской области

close
100%
РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

«Около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — рассказали в ведомстве.

В заявлении уточняется, что для атаки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Утром 22 июня в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекине и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность. Особый режим действовал в период с 9:28 до 9:33 мск.

Позже мэрия Белгорода сообщила, что на всей территории региона объявлена ракетная опасность. Сирены сработали в 10:58 мск и продолжали действовать в течение семи минут.

В 11:32 жителей Белгорода и Белгородского района вновь предупредили о возможных ракетных ударах со стороны украинских войск. Впоследствии корреспондент ТАСС заявил, что в административном центре региона раздались звуки взрывов. Однако другие подробности пока не уточняются.

Ранее в Белгородской области при атаке украинских дронов сгорел легковой автомобиль и пострадал мужчина.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами