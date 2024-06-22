В Белгородской области предотвратили атаку украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

«Около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — рассказали в ведомстве.

В заявлении уточняется, что для атаки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Утром 22 июня в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекине и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность. Особый режим действовал в период с 9:28 до 9:33 мск.

Позже мэрия Белгорода сообщила, что на всей территории региона объявлена ракетная опасность. Сирены сработали в 10:58 мск и продолжали действовать в течение семи минут.

В 11:32 жителей Белгорода и Белгородского района вновь предупредили о возможных ракетных ударах со стороны украинских войск. Впоследствии корреспондент ТАСС заявил, что в административном центре региона раздались звуки взрывов. Однако другие подробности пока не уточняются.

Ранее в Белгородской области при атаке украинских дронов сгорел легковой автомобиль и пострадал мужчина.