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Атака на подстанцию оставила без электроснабжения объекты инфраструктуры ЗАЭС

В результате атаки ВСУ на «Радугу» нарушено функционирование инфраструктуры ЗАЭС

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Евгений Биятов/РИА Новости

Атака Вооруженных сил Украины на подстанцию «Радуга» в Энергодаре привела к нарушению функционирования инфраструктурных объектов Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале «ЗАЭС. Официально».

Канал заявил, что повреждение подстанции нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, типография, УПТК. Они остались без электроснабжения.

По его данным, меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.

Повторная атака на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара создает угрозу жизнеобеспечения города, где живут сотрудники Запорожской АЭС, обеспечивающие ее безопасную эксплуатацию, добавил канал.

21 июня глава Энергодара Эдуард Сеновоз заявлял, что основная часть города осталась без света и воды после удара беспилотников ВСУ по единственной оставшейся подстанции.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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