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Украинские военные атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: в хуторе Климовое при атаке дронов пострадал мужчина и сгорела машина

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Stephanie Lecocq/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Грайворонский городской округ и Борисовский район Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региональной администрации Вячеслав Гладков.

По его словам, в Грайворонском городском округе обстрелу со стороны украинских войск подверглось село Глотово. В результате повреждения получили шесть частных жилых домовладений. У них оказались выбиты окна, а также посечены кровли и фасады.

«Осколками посечен один легковой автомобиль», — добавил губернатор области.

Кроме того, хутор Климовое в Борисовском районе подвергся атаке двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дроны ВСУ упали на территории населенного пункта и детонировали.

Из-за этого надворные постройки на территории одного из частных домовладений получили урон. У другого частного дома оказались выбиты окна, повреждены кровля и внутренняя отделка. Стоявший рядом со зданием автомобиль полностью сгорел, подчеркнул Гладков.

«Пострадал один мирный житель — мужчину с контузией бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — добавил глава региона.

Он уточнил, что сейчас на местах работают сотрудники оперативных служб.

Ранее украинский дрон упал на территории сельхозпредприятия в белгородском городе Шебекино и взорвался.

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