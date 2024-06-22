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Бундесвер отработал применение бомб на Аляске

DPA: бундесвер отработал применение высокоточных бомб в ходе учений на Аляске

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Bundeswehr/Sherifa Kästner

Военно-воздушные силы (ВВС) ФРГ приняли участие в многонациональных комплексных учениях Pacific Skies 24. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA.

По данным источника, экипажи немецких самолетов Tornado провели отработку сброса учебных высокоточных бомб. Сброс снарядов проходил на экстремально малых высотах. В ходе маневров самолеты снижались до 30 метров, чтобы незаметно приблизиться к цели. После этого они поднимались непосредственно перед атакой. Как сообщили в ВВС Германии, в ходе учений отрабатывалось применение высокоточных бомб GBU-54, которые имеют лазерную систему наведения.

Агентство добавило, что в рамках участия в учениях Pacific Skies 24 ВВС Германии перебрасывают самолеты далеко за пределы Европы. Более 30 истребителей, вертолетов, а также транспортных самолетов и самолетов-заправщиков будут задействованы до середины августа в пяти отдельных маневрах. Ожидается, что учения Arctic Defender пройдут на Аляске, тогда как маневры Nippon Skies состоятся в Японии. В свою очередь учения Pitch Black будут проведены в Австралии, а Tarang Shakti 1 — в Индии.

До этого в Германии предложили обязать женщин проходить военную службу. Причиной такого решения правительство ФРГ назвало невозможность сделать различия между полами.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.

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