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Армия Польши заявила об «очень напряженной ночи»

ВС Польши заявили о напряженной ночи для ПВО из-за ударов по Украине

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Dominika Zarzycka/Sipa USA/Reuters

Польские силы ПВО ночью находились в напряженном состоянии из-за обстрелов территории Украины. Об этом сообщило Оперативное командование польских Вооруженных сил в соцсети X.

«Это была очень напряженная ночь для всей системы ПВО Польши, поскольку массированный ракетный удар дальнего радиуса действия Российской Федерации охватил всю территорию Украины, включая приграничные с Польшей регионы», — говорится в сообщении.

В связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов по приграничным с территорией Польши районам деятельность польской и союзной авиации в воздушном пространстве Польши прекращена, а развернутые силы и средства вернулись к штатной оперативной деятельности, подчеркнули в командовании.

Польская армия постоянно следит за ситуацией на территории Украины и всегда готова обеспечить безопасность польского воздушного пространства, добавили там.

До этого сообщалось, что в Польше подняли в небо самолеты из-за российской авиации.

Ранее в Польше заявили о залете аэростата из России.

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