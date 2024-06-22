Трое солдат Вооруженных сил Украины сдались в плен под Красногоровкой в Донецкой народной республике, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

Бойцов ВСУ взяли в плен военные 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России в ходе боевых действий под Красногоровкой.

По словам источника, сдавшиеся украинские солдаты — это выжившие под ударами российской артиллерии мобилизованные.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что в течение недели с 15 по 21 июня на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 солдат Вооруженных сил Украины.

В свою очередь взятый в плен на Запорожском направлении украинский солдат рассказал, что западная военная подготовка плохо помогает бойцам ВСУ непосредственно в зоне спецоперации. Пленный объяснил, что практически все наработки Североатлантического альянса имеют низкую эффективность для ведения боевых действий такой интенсивности.

Ранее украинский солдат рассказал, что бойцам ВСУ раздают инструкции на случай попадания в плен.