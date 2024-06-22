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Рогов заявил о возможной подготовке захвата Запорожской АЭС

Рогов заявил, что ВСУ могут готовить план захвата Запорожской АЭС

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Евгений Биятов/РИА Новости

Удары по инфраструктуре Энергодара могут быть частью плана Вооруженных сил Украины по подготовке форсирования Днепра для захвата Запорожской АЭС. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов РИА Новости.

Он сообщил, что в данный момент ударам ВСУ наиболее подвержен участок вдоль левого берега Днепра от Энергодара до Каменки-Днепровской, где украинские войска хотят обесточить и вывести из строя важные энергообъекты и линии связи.

«Это может делаться для того, чтобы попробовать на этом участке фронта форсировать реку и попытаться захватить Запорожскую АЭС», — сказал Рогов.

21 июня глава Энергодара Эдуард Сеновоз заявлял, что основная часть города осталась без света и воды после удара беспилотников ВСУ по единственной оставшейся подстанции. До этого украинские войска разрушили подстанцию «Луч».

Ранее на ЗАЭС оценили возможность восстановления «Радуги».

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