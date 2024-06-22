В Польше подняли в небо самолеты из-за российской авиации

Варшава и ее союзники подняли в небо военные самолеты, связав это с «активностью дальней авиации» Военно-воздушных сил (ВВС) РФ. Об этом сообщается в аккаунте оперативного командования Вооруженных сил Польши на платформе X (бывший Twitter).

Из заявления следует, что самолеты были подняты в воздух в юго-восточной части республики.

«Внимание, <...> может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов», — говорится в публикации.

Другие подробности не приводятся.

20 июня оперативное командование польских войск заявило, что в воздушное пространство республики залетел российский аэростат. В заявлении уточнялось, что летательный аппарат был размещен в Калининградской области.

По словам представителей армии Польши, аэростат двигался в небе над Варминьско-Мазурском воеводством в восточном направлении. При этом службы РФ заранее оповестили зарубежных коллег о вероятности появления летательного аппарата в воздушном пространстве государства.

Ранее в Польше предложили заминировать границу с РФ.