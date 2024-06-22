Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше подняли в небо самолеты из-за российской авиации

Польша и союзники подняли в воздух самолеты из-за активности авиации ВС РФ

close
100%
Alik Keplicz/AP

Варшава и ее союзники подняли в небо военные самолеты, связав это с «активностью дальней авиации» Военно-воздушных сил (ВВС) РФ. Об этом сообщается в аккаунте оперативного командования Вооруженных сил Польши на платформе X (бывший Twitter).

Из заявления следует, что самолеты были подняты в воздух в юго-восточной части республики.

«Внимание, <...> может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов», — говорится в публикации.

Другие подробности не приводятся.

20 июня оперативное командование польских войск заявило, что в воздушное пространство республики залетел российский аэростат. В заявлении уточнялось, что летательный аппарат был размещен в Калининградской области.

По словам представителей армии Польши, аэростат двигался в небе над Варминьско-Мазурском воеводством в восточном направлении. При этом службы РФ заранее оповестили зарубежных коллег о вероятности появления летательного аппарата в воздушном пространстве государства.

Ранее в Польше предложили заминировать границу с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами