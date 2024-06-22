В Волынской области Украины недалеко от аэродрома произошел взрыв

Взрыв произошел в районе аэропорта в городе Луцк, расположенном в Волынской области Украины. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Сообщают о мощном взрыве со стороны аэродрома», — сказал источник агентства.

Он подчеркнул, что на территории воздушной гавани находятся два больших склада для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) и подземный бункер. Кроме того, здесь расположены арочные укрытия для самолетов.

Также, по информации агентства, ударам со стороны российских войск подверглись две крупные электрические подстанции в городе Луцк. В настоящее время в населенном пункте наблюдаются перебои с энергоснабжением и мобильной связью, говорится в материале.

Рано утром 22 июня украинский телеканал ТСН сообщил, что в двух регионах страны произошли несколько взрывов. Речь идет о Волынской и Винницкой областях, где в момент взрывов была объявлена воздушная тревога.

Как рассказали журналисты, в том числе взрывы зафиксировали в городе Луцк.

Позже Лебедев заявил, что российские военнослужащие нанесли удары по военным энергетическим объектам сразу в нескольких областях Украины. Повреждения получили сооружения в Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Винницкой областях.

Ранее в Львовской области после взрывов начались перебои с энергоснабжением.