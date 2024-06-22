Российские бойцы поразили ряд энергетических объектов на Украине

Российские солдаты нанесли удары по ряду объектов военной энергетической инфраструктуры на территории Украины, в результате чего они получили повреждения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Сегодня хорошо прошлись по военным объектам», — сказал он.

По словам источника, целью Вооруженных сил РФ стали энергетические объекты в Хмельницкой и Львовской областях. Также повреждения получили сооружения в Винницкой, Волынской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, урон был нанесен объектам на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области.

Рано утром 22 июня украинский телеканал ТСН сообщил, что в городе Старый в Львовской области произошли несколько взрывов. В тот момент на всей территории региона была объявлена воздушная тревога.

Позже глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры. Как он сказал, на территории объекта произошел пожар. При этом информация о пострадавших не поступала.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказался о снижении выработки электроэнергии в стране.