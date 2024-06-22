Минобороны России рассказало о сбитых за ночь беспилотниках

Силы ПВО уничтожили ночью пять беспилотников Вооруженных сил Украины над Брянской и Смоленской областями, а также над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Смоленской области и один БПЛА над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Этой ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что село Муром в Шебекинском городском округе атаковал украинский дрон-камикадзе. В результате нее пострадал мужчина, его госпитализировали. Врачи диагностировали у него ранение грудной клетки и шеи. Помимо этого, в частном жилом доме выбило окна, повреждена линия электропередачи.

Накануне вечером сообщалось, что три человека пострадали при ударе ВСУ по многоэтажному дому в ЛНР.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.