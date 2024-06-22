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ВСУ нанесли массированный удар в Запорожской области

Поселок Ивановка в Запорожской области попал под массированный удар ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Поселок Ивановка в Запорожской области попал под массированный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Враг также нанес массированный удар по селу Ивановка, которое находится рядом с Энергодаром. Было не менее шести прилетов», — рассказал Рогов.

По данным Рогова, удар ВСУ спровоцировал возгорание в частном секторе, туда выехали спасатели.

До этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что восстановить подстанцию «Радуга» возможно, шансы на это есть.

21 июня глава Энергодара Эдуард Сеновоз сказал, что основная часть города осталась без света и воды после удара беспилотников ВСУ по «Радуге» — единственной оставшейся подстанции.

Ранее в МАГАТЭ прокомментировали уничтожение ВСУ подстанции «Луч» в Энергодаре.

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