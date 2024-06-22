Десятки тысяч украинских мужчин уклоняются от призыва в армию из-за нежелания участвовать в конфликте. Об этом сообщила в газета The New York Times (NYT).

По информации издания, точное число мужчин, которые скрываются от властей, установить сложно. Но только в Киеве и Львове количество участников групп в соцсетях, где предупреждают о мобилизации, насчитывает «десятки тысяч» человек. В статье обратили внимание, что украинские мужчины осознают, что могут не вернуться из зоны конфликта. При этом они пожаловались, что в ВСУ отправляют солдат на фронт «без достаточной подготовки» для восполнения боевых потерь.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая высказала обвинения в адрес руководства Вооруженных Сил Украины (ВСУ) из-за прорыва российской армии в районе Торецка в ДНР. Об этом она написала в соцсетях. Безуглая рассказала, что за сутки до прорыва Содоль перебросил в этот район подразделение, которое до этого уже понесло потери и имело «пониженную боеспособность».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.