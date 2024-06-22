Пленный боец рассказал о заградотрядах в ВСУ

Военнопленный украинский солдат Юрий Водян сообщил о формировании в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заградительных отрядов из новых мобилизованных солдат, которые занимаются отстрелов отказников среди украинских войск. Интервью с ним опубликовало РИА Новости.

«Есть заградотряд, который ставится, и по возвращении на украинские позиции тебя просто могут свои расстрелять за то, что ты «отказник», — рассказал Водян.

По его словам, в лучшем случае «отказников» в украинской армии ожидает тюремный срок от 10 до 15 лет, либо отправка на невыполнимое или смертельное задание на позицию, которая находится под постоянным обстрелом российской армии.

В том случае, говорит Водян, если солдаты ВСУ попытаются сбежать с такой позиции — их приказано расстреливать.

До этого восемь украинцев собирались сбежать в Венгрию на надувной лодке.

Отмечается, что мужчины были задержаны в Закарпатье. При этом уклонисты заплатили по 8–11 тысяч долларов.

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