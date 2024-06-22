На ЗАЭС оценили возможность восстановления «Радуги»

Восстановить подстанцию «Радуга» возможно, шансы на это есть. Об этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

«Специалисты выезжали на место для оценки нанесенных повреждений. Шансы восстановить поврежденный трансформатор на подстанции есть, но на это понадобится время», — пояснила Яшина.

Энергодар, обесточенный после повреждения «Радуги» обстрелами Вооруженных сил Украины, является городом-спутником Запорожской АЭС, где живут сотрудники атомной станции.

До этого Евгения Яшина заявила, что удар ВСУ по второй подстанции «Радуга» в Энергодаре не оказал влияния на безопасность эксплуатации ЗАЭС.

21 июня глава Энергодара Эдуард Сеновоз сказал, что основная часть города осталась без света и воды после удара беспилотников ВСУ по «Радуге» — единственной оставшейся подстанции.

Ранее в МАГАТЭ прокомментировали уничтожение ВСУ подстанции «Луч» в Энергодаре.