В Брянской области сбили два украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка ... совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Суражским районом силами ПВО министерства обороны РФ», — поделился Богомаз.

Он добавил, что раненых и пострадавших в результате атаки нет.

До этого глава нидерландского минобороны Кайса Оллонгре заявлял, что Украина получит еще одну систему ПВО Patriot.

Также Румыния решила передать Украине систему ПВО Patriot.

18 июня министр иностранных дел и международного сотрудничества, вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщал, что его страна направит Украине системы противовоздушной обороны Samp-T для защиты, остальное — засекреченная информация.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.