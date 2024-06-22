Израиль надеется на помощь Запада в противостоянии с «Хезболлой»

Израиль вскоре примет «необходимые решения» по Ливану, чтобы пресечь нападения на свою территорию со стороны радикального движения «Хезболлах» при этом надеясь на поддержку так называемого «мирового сообщества». Об этом заявил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац в социальной сети X.

«Израиль не может допустить, чтобы террористическая организация «Хезболлах» продолжала атаковать его территорию и его граждан, скоро мы примем необходимые решения», — заявил Кац.

Какие именно это будут «решения», глава еврейской дипломатии не уточнил, но при этом заявил, что рассчитывает на безоговорочную поддержку «свободного мира» в «войне против оси зла во главе с Ираном».

До этого Иран предупредил Израиль о последствиях опрометчивых шагов на границе с Ливаном.

Ранее в Палестине обвинили Израиль в стремлении уничтожить сектор Газа.