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Военные США прокомментировали вывод войск из Чада

Пентагон назвал вывод войск из Чада временной мерой в рамках ревизии отношений

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Shutterstock

Пентагон начал выводить войска из Чада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства.

По его словам, общая численность американского контингента в Чаде составляет 100 человек. По настоянию местных властей, большая его часть покинула страну.

«Мы в мае передислоцировали из Чада небольшую группу американских военных, некоторые из которых и так готовились к отъезду. Эта команда продолжает выполнять свои задачи из различных точек вне Чада», --пояснил источник в Пентагоне.

Он пояснил, что шаг американских властей является временным в области продолжающейся ревизии сотрудничества двух стран по безопасности.

До этого в Пентагоне заявили, что не меняли свою политику по использованию ракет ATACMS, ограничивающую ВСУ в нанесении ударов этим вооружением только приграничными с Харьковской областью районами. Политика США использования своих вооружений сфокусирована на ведении ответного огня.

Ранее США начали выводить своих военных из Нигера.

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