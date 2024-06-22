Военные США прокомментировали вывод войск из Чада

Пентагон начал выводить войска из Чада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства.

По его словам, общая численность американского контингента в Чаде составляет 100 человек. По настоянию местных властей, большая его часть покинула страну.

«Мы в мае передислоцировали из Чада небольшую группу американских военных, некоторые из которых и так готовились к отъезду. Эта команда продолжает выполнять свои задачи из различных точек вне Чада», --пояснил источник в Пентагоне.

Он пояснил, что шаг американских властей является временным в области продолжающейся ревизии сотрудничества двух стран по безопасности.

До этого в Пентагоне заявили, что не меняли свою политику по использованию ракет ATACMS, ограничивающую ВСУ в нанесении ударов этим вооружением только приграничными с Харьковской областью районами. Политика США использования своих вооружений сфокусирована на ведении ответного огня.

Ранее США начали выводить своих военных из Нигера.