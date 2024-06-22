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США запретили Украине атаковать американским оружием ключевые аэродромы России

WP: разрешение США на удары ВСУ по России не коснулось ключевых аэродромов

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Patrick Semansky/AP

Американские власти не дали разрешения Украине применить американское оружие для ударов по ключевым российским аэродромам. Об этом сообщает The Washington Post (WP), ссылаясь на украинских чиновников.

«Новая политика США, которая позволяет Украине стрелять <…> по территории РФ, <…> по-прежнему ограничивает дальность ударов», — уточнили в материале.

Издание напомнило. что ключевые аэродромы в России используют военные борты, которые сбрасывают планирующие бомбы.

До этого российские военные впервые применили трехтонную фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в зоне СВО. Об этом стало известно 20 июня, а уже на следующий день появились сообщения о втором таком ударе. Обе атаки произошли в Харьковской области. Что это за боеприпас — в материале «Газеты.Ru».

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