Хуситы впервые показали беспилотный катер собственного производства «Тоуфан-1». Кадры в своем аккаунте в соцсети X опубликовал член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» Насруддин Амер.

Отмечается, что катер несет 150 кг взрывчатого вещества и отличается повышенной маневренностью, малозаметностью и скоростью.

Беспилотным катером можно управлять как с борта аппарата, так и удаленно. Катер оснащен японским мотором Yamaha.

До этого йеменские хуситы атаковали американский эсминец и два коммерческих судна в Красном море — Happy Condor и Captain Paris.

По словам представителя организации Яхьи Сариа, эсминец атаковали баллистическими ракетами в акватории Красного моря, нефтяной танкер Captain Paris — противокорабельными ракетами также в Красном море, танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor — беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Аравийском море.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.