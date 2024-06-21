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В Киеве объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги

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Oleh Dubyna/Shutterstock

В Киеве, в Кировоградской и Николаевской областях прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Отмечается, что позже сигнал тревоги распространился на всю страну. Причиной стал взлет российского самолета МиГ-31.

До этого на всей территории Украины уже объявлялась воздушная тревога. Сначала сигнал прозвучал в Киеве, позже тревога распространилась на всю страну.

Также в Харькове на фоне действия сигнала воздушной тревоги произошла серия взрывов. По данным журналистов украинского издания «Общественное», взрывы могли произойти, вероятно, за пределами города.

20 июня президент России Владимир Путин говорил, что у Вооруженных сил (ВС) РФ нет цели подходить к Харькову. Он добавил, что попытки украинской армии выдавить ВС РФ из Харьковской области «любой ценой» дорого ей обойдутся.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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