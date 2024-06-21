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Украина получит еще одну систему ПВО Patriot

Нидерланды совместно с другой страной поставят Украине одну систему ПВО Patriot

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Kacper Pempel/Reuters

Нидерланды совместно с еще одной страной поставят Украине одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявила глава нидерландского минобороны Кайса Оллонгрен, сообщает портал NL Times.

По словам министра, ее страна и другое государство смогли собрать запчасти для одной такой системы ПВО. При этом она не стала раскрывать сроки поставки, «чтобы не давать россиянам никакой информации». Оллонгрен также не назвала страну, которая вместе с Нидерландами поставит Киеву Patriot.

Накануне стало известно, что Румыния решила передать Украине систему ПВО Patriot.

18 июня министр иностранных дел и международного сотрудничества, вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что его страна направит Украине системы противовоздушной обороны Samp-T для защиты, остальное — засекреченная информация. Таким образом он прокомментировал сообщение газеты Fatto Quotidiano о том, что Рим может направить Киеву ракеты большой дальности Storm Shadow в рамках девятого пакета военной помощи.

Ранее в США сообщили о заметном снижении эффективности ПВО Украины.

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