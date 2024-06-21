Путин заслушал доклад главы Генштаба ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Глава государства сообщил об этом во время встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений, сообщает ТАСС.

Российский лидер также сказал выпускникам, что хочет передать им слова поздравления от имени главы Генштаба и от всех их боевых товарищей, которые выполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения.

21 июня министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Вооруженные силы РФ владеют инициативой на всей линии фронта.

Накануне Путин сказал, что стратегические ядерные силы РФ находятся в полной боевой готовности, российская армия готовится ко всем вариантам развития ситуации.

14 июня президент РФ сообщил, что в зоне специальной военной операции (СВО) находятся около 700 тыс. российских военнослужащих.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.