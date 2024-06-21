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Министр обороны РФ оценил ситуацию на фронте

Белоусов: ВС РФ владеют инициативой на всей линии фронте, снижая потенциал ВСУ

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Maxim Shemetov/Reuters

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Вооруженные силы РФ владеют инициативой на всей линии фронта. Об этом пишет ТАСС.

«Благодаря их (военнослужащих ВС РФ — прим. ред.) мужеству, самоотверженности и профессиональной работе, мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника», — сказал глава Минобороны на встрече с выпускниками военных вузов.

21 июня Белоусов обсудил с министром цифрового развития Максутом Шадаевым реализацию модели бездокументационного подтверждения льгот участниками специальной военной операции.

20 июня Белоусов посетил военный городок 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке и поручил ужесточить контроль над его реконструкцией.

До этого министр обороны РФ сообщил, что Вооруженные силы Украины в мае потеряли более 35 тысяч бойцов, 11 самолетов и 2,7 тысячи единиц вооружения, среди которых 290 танков и боевых бронемашин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard, 12 боевых бронемашин Bradley.

Ранее Белоусов встретился с военкорами.

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Операция на Украине
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