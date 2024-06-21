Министр обороны РФ оценил ситуацию на фронте

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Вооруженные силы РФ владеют инициативой на всей линии фронта. Об этом пишет ТАСС.

«Благодаря их (военнослужащих ВС РФ — прим. ред.) мужеству, самоотверженности и профессиональной работе, мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника», — сказал глава Минобороны на встрече с выпускниками военных вузов.

21 июня Белоусов обсудил с министром цифрового развития Максутом Шадаевым реализацию модели бездокументационного подтверждения льгот участниками специальной военной операции.

20 июня Белоусов посетил военный городок 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке и поручил ужесточить контроль над его реконструкцией.

До этого министр обороны РФ сообщил, что Вооруженные силы Украины в мае потеряли более 35 тысяч бойцов, 11 самолетов и 2,7 тысячи единиц вооружения, среди которых 290 танков и боевых бронемашин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard, 12 боевых бронемашин Bradley.

Ранее Белоусов встретился с военкорами.