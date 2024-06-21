Российские военные отражают удар ВСУ по Токмаку в Запорожской области

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Токмаке Запорожской области, который сейчас обстреливается Вооруженными силами Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Работают системы ПВО России», — написал он.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что несколько дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали окраину города Шебекино Белгородской области.

Этим утром двое сотрудников МЧС пострадали при исполнении служебных обязанностей в результате атаки украинского беспилотника на территорию Краснодарского края.

Министерство обороны России сообщало, что системы противовоздушной обороны в ночь на 21 июня сбили и уничтожили 70 украинских беспилотников над территорией Крыма и над акваторией Черного моря, 43 — над территорией Краснодарского края, 1 — над территорией Волгоградской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.