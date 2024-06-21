В Германии оценили разрушительную силу российской бомбы

Российская фугасная авиабомба ФАБ-3000 М54 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способна нанести серьезный ущерб объектам противника. Об этом написало немецкое издание Focus.

В материале говорится, что «огромная разрушительная сила бомбы может нанести ущерб большим площадям и нанести серьезный структурный ущерб».

По словам автора материала, ФАБ-3000 является одной из самых тяжелых бомб, которые используются в современных конфликтах. Боеприпас содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. ФАБ-3000 оснащают УМПК, которые превращают свободнопадающую бомбу в высокоточный боеприпас, говорится в статье.

21 июня ирландский журналист Чей Боуз назвал применение ВС РФ авиабомб ФАБ-3000 в зоне спецоперации плохой новостью для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Авиабомба ФАБ-3000 может стать оружием «судного дня» в военной операции на Украине, предположил китайский эксперт Шао Юнлин. При этом издание Forbes назвало бомбу «чрезмерно мощной» для ударов по позициям ВСУ и предупреждает об угрозе для самолетов-носителей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе оценили эффективность российских авиабомб.