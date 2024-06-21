ВС РФ работают в микрорайонах Часова Яра

Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что российские военные работают в микрорайонах Часова Яра. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Часовом Яре идут зачистки микрорайонов, которые нами уже заняты. Идет мощнейшая работа ВКС», — сообщил Кимаковский.

До этого координатор по межпарламентским связям депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что в город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) уже удалось продвинуться на 70%. По словам депутата, остатки солдат ВСУ пытаются прорваться в сторону леса, где находится определенное количество украинских военных, в этом районе сейчас идут бои.

В конце мая Водолацкий уточнил, что Часов Яр будет свободен. Он обратил внимание на большое количество бетонных укреплений в городе, и заявил, что каждый такой «опорник» приходится «выковыривать».

Также замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным «Дон Рос» заявил, что географическое положение города Часов Яр осложняет продвижение ВС РФ, поскольку населенный пункт находится на возвышенности, бои за город будут ожесточенными.

Ранее Архангельское в ДНР полностью перешло под контроль ВС РФ.