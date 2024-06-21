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Средства ПВО России перехватили четыреста беспилотников ВСУ за неделю

МО: силы ПВО за неделю перехватили 397 беспилотников ВСУ над территорией РФ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 397 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, управляемую ракету высокой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции, а также 55 реактивных снарядов HIMARS производства США. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что несколько дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали окраину города Шебекино. По его словам, один аппарат взорвался на территории сельскохозяйственного предприятия, повредив три автомобиля, забор и остекление. Второй БПЛА упал и взорвался на территории частного предприятия, в результате чего оказалась повреждена крыша складского помещения.

Министерство обороны России сообщало, что силы ПВО этой ночью сбили и уничтожили 70 украинских беспилотников над территорией Крыма и над акваторией Черного моря, 43 — над территорией Краснодарского края, 1 — над территорией Волгоградской области.

Ранее российский военный рассказал, почему танкистам в зоне спецоперации стало опаснее работать ночью.

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