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Минобороны России сообщило о взятии под контроль Загорного в Запорожской области

МО РФ: восточная группировка за неделю освободила Загорное Запорожской области

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Алексей Майшев/РИА Новости

Восточная группировка Вооруженных сил России за неделю заняла более выгодные рубежи и освободила населенный пункт Загорное в Запорожской области. Об этом сообщает министерство обороны России с своей сводке о специальной военной операции.

«Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной и мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины, а также двух бригад теробороны», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что украинские войска лишились до 970 солдат, десяти боевых бронированных машин, 30 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 иностранного производства.

Кроме того, были уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав».

Также Минобороны России сообщило, что за период с 15 по 21 июня было нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине.

7 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ постепенно выдавливают украинскую армию из Донбасса и с других прилегающих территорий. Он отметил, что российские войска с начала текущего года освободили 47 населенных пунктов и 880 кв. км.

Ранее в подполье заявили об ударе российских войск по объектам во Львове.

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