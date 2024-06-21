В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Такие данные ведомство привело за период с 15 по 21 июня.

До этого взятый в плен на Запорожском направлении украинский пленный рассказал, что западная военная подготовка плохо помогает солдатам ВСУ непосредственно в зоне специальной военной операции. Мужчина объяснил, что наработки Североатлантического альянса непригодны для конфликта такой интенсивности.

Конкретно его и сослуживцев обучали на военной базе в Англии, вспоминает пленный. Однако по большей части учили психологии и тактической медицине, например, как вывести сослуживца из ступора. «Стреляли только один раз на стрельбище», — отметил военный. По его мнению, в Англии их ничему дельному не научили.

Также один из украинских пленных рассказал, что в ВСУ штурмовиками служат наемники-американцы и поляки. Солдат отметил, что иностранные наемники имеют заработную плату как минимум вдвое выше, чем у украинских военных. Из других преимуществ — возможность разорвать контракт с ВСУ в любой момент и уехать домой.

Ранее украинский солдат рассказал, что солдатам ВСУ раздают «инструкции по самоубийству» на случай попадания в плен.