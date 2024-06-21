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В Словакии назвали передачу Украине МиГ-29 и ПВО саботажем

МО Словакии назвало передачу Украине истребителей МиГ-29 и систем ПВО саботажем

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David W Cerny/Reuters

Бывшее руководство министерства обороны Словакии совершило государственную измену, передав Украине истребители МиГ-29 и системы противовоздушной обороны. Об этом заявил государственный секретарь оборонного ведомства Игор Мелихер в ходе пресс-конференции, передает Teraz.sk.

«По итогам целого ряда провалов бывшего правительства мы как министерство обороны подаем заявление по подозрению в совершении саботажа, то есть государственной измены, злоупотреблении властью и нарушении обязанностей по управлению чужим имуществом», — сказал чиновник.

11 июня Мелихер заявил, что передача его страной истребителей МиГ-29 Украине в 2023 году была признана незаконной.

В январе действующий руководитель министерства обороны Словакии Роберт Калинник заявил, что Братислава не получила компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29. Он также выразил сомнение, что Братислава получит эти деньги в будущем.

Ранее российские войска за неделю сбили четыре украинских военных самолета.

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