В Словакии назвали передачу Украине МиГ-29 и ПВО саботажем

Бывшее руководство министерства обороны Словакии совершило государственную измену, передав Украине истребители МиГ-29 и системы противовоздушной обороны. Об этом заявил государственный секретарь оборонного ведомства Игор Мелихер в ходе пресс-конференции, передает Teraz.sk.

«По итогам целого ряда провалов бывшего правительства мы как министерство обороны подаем заявление по подозрению в совершении саботажа, то есть государственной измены, злоупотреблении властью и нарушении обязанностей по управлению чужим имуществом», — сказал чиновник.

11 июня Мелихер заявил, что передача его страной истребителей МиГ-29 Украине в 2023 году была признана незаконной.

В январе действующий руководитель министерства обороны Словакии Роберт Калинник заявил, что Братислава не получила компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29. Он также выразил сомнение, что Братислава получит эти деньги в будущем.

Ранее российские войска за неделю сбили четыре украинских военных самолета.