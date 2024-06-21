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В Белоруссии началась внезапная проверка готовности армии страны

Минобороны Белоруссии заявило о начале внезапной проверки готовности войск

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Министерство обороны Белоруссии начало внезапную проверку готовности соединений и воинских частей армии страны к выполнению задач по предназначению. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что к проверке были привлечены силы специальных операций и ракетных войск. То же касается артиллерии, войск противовоздушной обороны (ПВО), подразделений оперативных командований, воинских частей и армейской авиации.

«На первом этапе будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство», — говорится в публикации.

Представители Минобороны Белоруссии добавили, что после этого военнослужащим республики предстоит выполнить ряд учебно-боевых задач. По информации ведомства, соответствующие мероприятия пройдут на полигонах в Гомельской и Брестской областях.

«В этот период возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования», — подчеркивается в сообщении.

20 июня в пограничном комитете Белоруссии заявили, что специалисты зафиксировали увеличение числа украинских солдат на границе республики. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) стягивает силы в Житомирскую область, уточнялось в заявлении.

Ранее белорусскому президенту Александру Лукашенко показали новые образцы военной формы.

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