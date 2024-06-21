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Российский военный рассказал, почему танкистам в зоне СВО ночью стало опаснее работать

РИА Новости: ВСУ активно применяют ночные FPV-дроны на Херсонском направлении

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Павел Лисицын/РИА Новости

Украинская армия активно применяет FPV-дроны с тепловизорами и камерами ночного видения на Херсонском направлении. Об этом сообщил РИА Новости командир танкового взвода группировки войск «Днепр» с позывным «Чип».

Он пояснил, что из-за этого российским танкам стало работать опаснее, чем днем. Причем украинские военные «не жалеют» дронов и очень активно применяют.

Поэтому для прикрытия танков от беспилотников противника российские боевые машины оборудованы «мангалами» и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На задании машины сопровождают мобильные противодронные расчеты ВС РФ, отметил военный.

До этого помощник президента России Алексей Дюмин заявил, что Министерство обороны РФ полностью включилось в процесс производства беспилотных летательных аппаратов и наращивает их виды. Отвечая на вопрос, в достаточной ли мере налажено производство необходимых беспилотников, Дюмин сказал, что работа над этим ведется по двум направлениям.

Ранее боец «Витязя» рассказал о новой уловке украинских операторов дронов.

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Операция на Украине
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