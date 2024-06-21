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Средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Брянской областью

Минобороны РФ: в Брянской области сбили три беспилотника ВСУ

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РИА Новости

Ранним утром 21 июня российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что летательные аппараты самолетного типа сбили в 6:10 мск. Таким образом российское военные пресекли очередную попытку Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

До этого в Минобороны рассказывали, что российские военные в течение ночи сбили 70 украинских дронов в небе над Республикой Крым и акваторией Черного моря. Более того, в северо-западной части Черного моря были уничтожены шесть беспилотных надводных аппаратов ВСУ. В заявлении уточняется, что украинские безэкипажные катера ликвидировала авиация Черноморского флота РФ. Но другие подробности не приводятся.

Также в Минобороны РФ отметили, что минувшей ночью в воздушном пространстве Краснодарского края нейтрализовали 43 украинских беспилотника. Еще один дрон сбили в Волгоградской области. В результате общее количество уничтоженных за это время БПЛА достигло 114.

Ранее украинский БПЛА упал на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае.

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