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ВСУ почти в 1,5 раза увеличили количество атак в Харьковской области

Марочко: ВСУ почти в 1,5 раза увеличили количество атак под Волчанском и Липцами

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Andriy Andriyenko/AP

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение суток почти в полтора раза увеличили количество атак в районе Липцов и Волчанска Харьковской области. Об этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС.

По его словам, украинские военные предприняли множество попыток оттеснить российские подразделения с занимаемых позиций в указанных населенных пунктах. Также зафиксировано усиление артиллерийской поддержки штурмующих подразделений ВСУ.

Марочко добавил, что интенсивность применения украинскими войсками беспилотных летательных аппаратов осталась «приблизительно на том же уровне», при этом ВСУ на регулярной основе меняют тактические приемы применения ударных БПЛА.

20 июня министерство обороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск «Север» уничтожили до 290 солдат ВСУ и пусковую установку HIMARS американского производства в Харьковской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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