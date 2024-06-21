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Стало известно о погибшем в результате падения беспилотника в Краснодаре

Кондратьев: при падении обломков БПЛА погиб сотрудник котельной в Краснодаре

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

При падении обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что он поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку.

В оперативном штабе Краснодарского края утром 21 июня заявляли, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. В заявлении отмечается, что приблизительно в 4:00 мск в единую дежурную диспетчерскую службу Северного района поступила информация о падении дрона на территории НПЗ.

В оперштабе подчеркнули, что в результате произошедшего были повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв. м был ликвидирован. По предварительным данным, два человека пострадали, говорится в публикации.

Ранее три беспилотника ВСУ попытались атаковать НПЗ в Ярославской области.

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