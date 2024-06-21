Украинские военнослужащие, места дислокации которых находятся в населенном пункте Ольховка в Харьковской области, размещают боевую технику во дворах жилых домов. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, жители упомянутого села массово жалуются на действия бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Люди недовольны тем, что украинские солдаты используют дворы жилых домов и приусадебные участки в военных целях. В частности, они размещают здесь свои вооружения и личный состав.

«Украинские военные не учитывают то, что в населенном пункте еще остаются мирные граждане, и тем самым подвергают их опасности», — подчеркнул Марочко.

Эксперт добавил, что солдаты ВСУ придерживаются уже «традиционной» тактики и прикрываются мирным населением. Тем самым они подвергают жителей Ольховки большой опасности, резюмировал специалист.

20 июня президент РФ Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам официального визита во Вьетнам, в ходе которой сообщил об отсутствии у российских войск цели подойти к Харькову. Тем не менее глава государства предупредил, что украинские формирования дорого заплатят в случае попыток «любой ценой» выдавить Вооруженные силы РФ из Харьковской области.

Ранее в Харьковской области заявили, что ВСУ обстреливают мирные города запрещенными кассетными боеприпасами.