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Скандинавия создаст военно-транспортный коридор

Швеция, Норвегия и Финляндия создадут военно-транспортный коридор

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Michel Euler/AP

Норвегия, Финляндия и Швеция согласились на создание военно-транспортного маршрута, который пройдет через северные области этих трех стран. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Это решение было объявлено премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре после встречи с шведским коллегой Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом.

По словам Гара Стёре, новый маршрут позволит быстро перемещать военнослужащих и оборудование из норвежских портов через Швецию и Финляндию. Министры обороны трех стран получили задание работать над этим маршрутом в сотрудничестве с гражданскими организациями. Подробности о протяженности маршрута пока не раскрываются.

«Сейчас мы разрабатываем планы обороны для этой северной территории. Мы предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы эти планы стали реальностью», — заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам, слова которого цитируются на сайте норвежского правительства.

По информации The Telegraph, ссылающегося на свои источники, страны НАТО разрабатывают несколько «наземных маршрутов» для переброски войск и бронетехники США к линии фронта в случае «крупной наземной войны» в Европе с Россией. Варианты переброски войск через порты на Балканах или через Норвегию, Швецию и Финляндию также рассматриваются.

Ранее стало известно, когда завершится военная интеграция Швеции в НАТО.

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