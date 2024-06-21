Пострадавших от атаки дронов в Северском районе Кубани нет

Пострадавших в результате массированной атаки дронов ВСУ на Краснодарский край не зафиксировано ни в Северском районе, ни в других районах. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района РИА Новости.

В пятницу оперативный штаб сообщил о ночной атаке украинских дронов на три района — Темрюкский, Ейский и Северский. Власти уточнили, что пострадавших нет только в Темрюкском и Ейском районах.

«Пострадавших нет. Все в порядке», — подтвердили в диспетчерской службе.

Всего в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Краснодарский край четыре человека получили ранения. По информации оперштаба региона, в Краснодаре были повреждены котельная и автовокзал.

В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна. Серьезных разрушений инфраструктуры нет.

В Ейском районе после отражения атаки пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили БПЛА в поселке Афипском.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.