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В США прокомментировали запрет на дальние удары ВСУ по России

Politico: США не меняли концепцию трансграничных ударов ВСУ по районам России

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Reuters

США не изменили свою политику, разрешив Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие против российских войск во всех районах, граничащих с Украиной. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По их словам, выступление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по поводу применения американского оружия по территории РФ не содержит в себе изменения политики с момента принятия решения о Харькове.

Издание подчеркивает, что изначально данный шаг подразумевался только в контексте продолжающегося харьковского наступления с российской стороны. Он не исключает возможности нанесения удара в ответ на другие трансграничные атаки, говорится в публикации.

До этого пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США не меняли свою политику в отношении использования ракет ATACMS, которая ограничивает нанесение ударов этим вооружением только по приграничными с Харьковской областью районами.

Ранее в США заявили, что летом Украину ожидает катастрофа.

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