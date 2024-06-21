Южнокорейские военные открыли огонь по солдатам КНДР

Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам из КНДР, когда те пытались пересечь границу. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея.

По информации агентства, северокорейские военнослужащие пересекли демаркационную линию 20 июня около 11 утра. После предупреждения выстрелами они вернулись обратно на свою территорию.

Представитель командования назвал инцидент случайным. Он отметил, что после возвращения за границу солдаты из КНДР продолжили свою деятельность на своей стороне до позднего вечера.

Это уже третий подобный случай нарушения границы в этом месяце. Ранее, 9 и 18 июня, группы северокорейских солдат в количестве от 20 до 30 человек также пытались пересечь демаркационную линию в других районах.

В ночь с 9 на 10 июня КНДР направила в Южную Корею более трехсот воздушных шаров с мусором. Внутри была макулатура и пластиковые пакеты; военные не обнаружили опасных веществ.

Также власти КНДР перебросили большое количество солдат на укрепление границы с Южной Кореей. В армии Южной Кореи считают, что это меры Пхеньяна против собственных жителей. Северокорейские военные строят стену, закладывают мины — и порой заходят на территорию соседа.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.