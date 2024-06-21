БПЛА упал на территории НПЗ на Кубани

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что 21 июня приблизительно в 4:00 мск в единую дежурную диспетчерскую службу Северного района поступила информация о падении дрона на территории НПЗ.

В оперштабе подчеркнули, что в результате произошедшего были повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв. м. был ликвидирован. По предварительным данным, два человека пострадали, говорится в публикации.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Лискинском районе.

Как сказал Гусев, во время атаки никто из местных жителей не пострадал. Иные повреждения инфраструктурных объектов отсутствуют, подытожил губернатор.

В ночь на 14 июня глава Воронежской области заявил, что украинские дроны атаковали нефтебазу в Лискинском районе региона. Атака была совершена со сверхмалой высоты. При этом Гусев отметил, что в результате действий бойцов ВСУ на территории нефтебазы был незначительно поврежден резервуар с топливом.

Ранее три беспилотника ВСУ попытались атаковать НПЗ в Ярославской области.