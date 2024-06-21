Украине разрешили наносить удары американским оружием по ВС РФ, атакующим из-за границы

США разрешили Украине использовать поставленное американское оружие для поражения любых российских сил, атакующих из-за границы, а не только тех, которые находятся в районе Харькова. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Разрешение Украине наносить удары внутри России в ответ на ответный огонь из любой точки через границу не является сдвигом в политике с момента принятия «Харьковского решения», пишет газета.

Ее источник заявил, что первоначально этот шаг характеризовался только в контексте продолжающегося штурма Харькова, но это не исключало возможности нанести ответный удар.

При этом политика недопущения дальних ударов внутри России «не изменилась», добавил он.

В статье также приводятся слова советника по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что соглашение с Украиной распространяется на «любое место, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую сторону, чтобы попытаться захватить дополнительную украинскую территорию».

Эта риторика, подчеркивает Politico, заметно отличается от того, что говорили официальные лица США в мае.

До этого в Пентагоне заявили, что ATACMS по-прежнему не могут использоваться для ударов вглубь РФ.

Ранее Путин прокомментировал поставки на Украину техники для ударов по РФ.