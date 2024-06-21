Ракетную опасность объявили в Белгородской области

В пресс-службе главного управления МЧС по Белгородской области заявили, что угроза ракетной опасности объявлена на территории Шебекина и Шебекинского округа. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении ведомства подчеркнули, что местным жителям следует спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.

До этого глава администрации Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по трем населенным пунктам Шебекинского городского округа.

В селе Новая Таволжанка в результате обстрела были выбиты окна и повреждена кровля частного дома.

В городе Шебекино беспилотник-камикадзе нанес удар по складскому помещению, расположенному на территории коммерческого предприятия.

Губернатор отметил, что для уточнения информации об ущербе в светлое время суток будет осуществляться подомовой обход.

До этого ВСУ обстреляли село Березовка Борисовского района Белгородской области, в результате чего пострадала мирная жительница.

Ранее в нескольких селах Белгородской области произошло аварийное отключение электричества.